Brotas concentra maior nº de ganhadores da Nota Premiada na capital

Região mais populosa de Salvador, Brotas também ocupa o primeiro lugar na lista de bairros com maior número de ganhadores na Nota Premiada Bahia. Desde o início, em 2018, 51 moradores de Brotas já foram contemplados na campanha de cidadania fiscal que mensalmente distribui R$ 1 milhão em prêmios entre 91 participantes de toda a Bahia.

Em segundo lugar no ranking de bairros da capital com mais participantes premiados está a Pituba, com 43 ganhadores. Na terceira posição, com 27 ganhadores cada, Cabula e Cajazeiras aparecem empatados. A quarta posição é ocupada pelo Imbuí, com 26 premiados, e a quinta por Pernambués, com 21 contemplados.

Na sexta posição está a Federação, com 19 ganhadores. Em seguida, aparecem São Marcos, com 17, e Itapuã, com 16. Empatados na nona posição, com 15 contemplados cada, estão Boca do Rio e Caminho das Árvores. O top-10 se encerra com quatro bairros empatados na décima posição, cada qual com 14 ganhadores: Piatã, Rio Vermelho, São Cristóvão e Stella Maris.

Participação

A Nota Premiada conta atualmente com mais de 592 mil participantes inscritos no site. Desde fevereiro de 2018, os sorteios da campanha já premiaram ao todo 1.405 pessoas, das quais 892 moram na capital, 512 no interior e uma fora do estado.

É muito simples concorrer aos prêmios da Nota Premiada Bahia e ajudar as instituições filantrópicas do Sua Nota é um Show de Solidariedade. Basta se cadastrar uma única vez no site www.notapremiadabahia.ba.gov.br e, a partir desta etapa, inserir o CPF na nota fiscal sempre que for às compras, frequentar restaurantes, fazer pedidos de delivery ou abastecer em estabelecimentos baianos.

Todos os meses, a campanha sorteia um prêmio de R$ 100 mil e 90 prêmios de R$ 10 mil. Além disso, também ocorre o sorteio do prêmio especial, que contempla um único participante com R$ 1 milhão. O próximo sorteio especial será realizado em 30 de junho, e vai considerar os bilhetes de compras realizadas entre março de 2019 e maio deste ano.

O participante da Nota Premiada Bahia, além de concorrer aos sorteios de prêmios em dinheiro, ainda compartilha suas notas com instituições beneficentes que integram o programa Sua Nota é um Show de Solidariedade. A cada quatro meses, as notas compartilhadas transformam-se em repasses de R$ 3 milhões distribuídos entre as entidades ativas no programa, que são hoje 533. Desde 2018, a campanha já destinou R$ 37,8 milhões para estas entidades.