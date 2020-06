Brotas e Pituba lideram lista de bairros com casos de covid-19 em Salvador

Um dia após a prefeitura anunciar que está pensando em retomar as atividades de isolamento setorizado em alguns bairros de Salvador que já passaram por essas ações, o CORREIO teve acesso aos dados de casos registrados de covid-19 em cada região da cidade. Os números mostram que Brotas e Pituba lideram a lista. Esses dois bairros já passaram por medidas de isolamento rígido, e atualmente estão liberados das restrição e ações de proteção à vida.

O prefeito ACM Neto disse na terça-feira (9) que está examinando alguns dados antes de decidi quais bairros serão recolocados em isolamento setorizado, e que essa análise será concluída até a quinta-feira (11). Ele adiantou que é possível que as equipes retornem com o trabalho em algumas regiões em que essas ações já foram concluídas.

Em Brotas, o número de casos saltou de 373 para 509 em uma semana. Na Pituba, são 467 pacientes. Uma semana antes eram 366 confirmações. Outras regiões que lideram a lista são Fazenda Grande do Retiro e São Marcos, dois bairros que no momento estão em isolamento setorizado, e Liberdade, que já esteve e, assim como Brotas e Pituba, foi liberada depois de reduzir a taxa de contaminação.

A Pituba foi um dos primeiros bairros a ter medidas restritivas mais rígidas, no começo de maio, e a Orla do bairro chegou a ser até interditada para frear a onda de contaminação. Já Brotas e Liberdade entraram na lista no dia 20 de maio, no mesmo dia em que a Pituba foi liberada, e saíram no começo de junho. Nesta quarta-feira (10), o secretário municipal da Saúde, Léo Prates, disse que é provável que as ações sejam retomadas em algumas dessas regiões.

“O risco que as atividades de proteção à vida, que são essas ações setorizadas, retornem a essas regiões existe. Hoje, pessoalmente, tenho conversado com Fábio Mota (secretário de Mobilidade) e com o secretário Bruno Barral (da Educação) que estão coordenando essas ações, mas eu acredito que Brotas continuando nesse sistema de elevação vai ser inevitável o retorno”, afirmou.

Orla da Pituba chegou a ser interditada para frear contaminação no bairro (Foto: Tiago Caldas/ CORREIO)

A taxa de contaminação em Salvador está em 4.2%, menor do que os 7.5% que foram registrados no mês passado, mas o número de leitos ocupados de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) permanece alto. Na rede pública ele tem oscilando entre 70% e 75% nas últimas semanas, e na rede privada estava em 83% até a terça-feira. Segundo o prefeito, o ideal é manter a quantidade em 60% ou menos.

Nesta quarta, durante a apresentação de 60 novos respiradores que foram doados pelo Ministério da Saúde, ACM Neto comentou sobre a possibilidade de retomada das atividades econômicas em Salvador, e disse que ainda não existe perspectiva de quando isso vai acontecer.

“Não quero que aconteça em Salvador o que aconteceu e está acontecendo em outras capitais. Temos várias cidades que anunciaram a retomada das atividades econômicas, reabertura do comércio e depois suspenderam. Outras que abriram e tiveram que fechar em função da abertura não ter sido com a segurança que precisa ser. Para mim, o mais importante é que quando a gente comece a abrir, a gente faça isso num ambiente de muita segurança, que seja um processo gradual, irreversível. Que a gente abra e não precise fechar depois”, disse.

Periperi segue em isolamento e com números elevados (Foto: Max Haack/ Secom)

Cenário

Os critérios para as escolha de quais bairros terão medidas de isolamento leva em consideração uma série de dados como a taxa de contaminação, o número de novos casos, a quantidade de pessoas fazendo uso do transporte público, o número de estabelecimentos notificados por desrespeitar as medidas de isolamento, entre outros. Através da análise dessas informações a prefeitura mapeia quais regiões estão mais vulneráveis e precisam de restrições mais rígidas.

Entre as ações oferecidas estão distribuição de máscaras, realização de testes rápidos para covid-19, medição de temperatura, doação de cestas básicas para feirantes e ambulantes, higienização e desinfecção de ruas, ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, apoio a instituições que atendam idosos, crianças e pessoas com deficiência e Cras Itinerante, entre outras.

Atualmente, nove bairros estão com restrição rígida: Sussuarana, Paripe, Periperi, Pernambués, Beiru/Tancredo Neves, Fazenda Grande do Retiro, Itapuã, São Caetano, e São Marcos. As equipes municipais estão agindo nas regiões mais críticas, mas outras que já foram liberadas como Plataforma, Uruguai e Cabula também apresentaram número elevado de casos do novo coronavírus essa semana.

Confira os bairros com mais casos de covid-19 em Salvador:

Brotas: 509

Pituba: 467

Fazenda Grande do Retiro: 352

Liberdade: 318

São Marcos: 307

Itapuã: 293

Uruguai: 259

Cabula: 255

Periperi: 246

Plataforma: 244

Beiru/ Tancredo Neves: 244

Federação: 243