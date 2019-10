Brumado vai aderir à Agenda 2030 da ONU

A Prefeitura de Brumado, um dos maiores municípios minerários da Bahia, vai aderir aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU (ODS), uma série de 17 ações para serem implementadas no mundo até o ano de 2030. A adesão será formalizada em um evento que será realizado em parceria com o CORREIO no auditório do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, IFBahia, no centro da cidade, no próximo dia 22. A parceira entre o jornal e a prefeitura foi assinada ontem, na sede da Rede Bahia, em Salvador, durante reunião que contou com a presença do prefeito Eduardo Lima Vasconcelos, de seu assessor Carlos Magno Novaes, do presidente da Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM), Antônio Carlos Tramm, do diretor do Worldwatch Institute – Brasil (WWI-Brasil), Eduardo Athayde, e a gerente comercial do CORREIO, Luciana Gomes.



Vasconcelos afirmou que a adesão de Brumado aos ODS ocorre como consequência natural do Fórum Mineração e Sustentabilidade, promovido em agosto pela CPBM, WWI-Brasil e CORREIO. “Brumado é conhecida como capital do minério, pois tem várias empresas de mineração instaladas lá”, falou. “Sempre digo que a gente precisa ir pegar na mão do futuro e trazer ele para o presente. Os ODS vão nos conectar com o mundo”, completou, prosseguindo: “Nós estamos bem avançados no ODS 4, que é o de Educação. 100% das nossas escolas são de tempo integral, e alcançamos índice 6 no Ideb ainda em 2017, quando a previsão do Ministério da Educação era a de que essa nota só seria alcançada em 2022. Queremos mostrar esse exemplo para outros municípios minerários e avançar nos demais indicadores”, completou.

O trabalho em educação, inclusive, dialoga com outros dos 17 ODS. A merenda escolar, por exemplo, privilegia produtos de agricultores familiares da região, e a prefeitura, ainda segundo Vasconcelos, vai instalar placas de energia solar para suprir a demanda energética das escolas. “Tenho de baratear a conta da Coelba, temos dois aparelhos de ar-condicionado em cada uma das 500 salas de aula do município”, falou. “As escolas servem 4 refeições por dia, para alunos, professores e funcionários. São mais de 10 mil refeições por dia”, completou.

No mesmo encontro, o presidente da CBPM afirmou que depois do Fórum de Mineração, um dos objetivos da empresa agora é o de ajudar na criação de uma associação entre os 20 maiores municípios mineradores da Bahia, e implantar neles pequenos centros tecnológicos para preparar a juventude local para criar startups que acelerem o desenvolvimento de suas regiões. “A mineração é uma atividade que rapidamente pode gerar emprego e renda no semiárido, região mais pobre da Bahia. A adoção da agenda 2030 é uma forma de fazer o diálogo entre prefeituras e empresas, levando essas empresas a devolverem à cidade uma contribuição ao desenvolvimento local”.

Já Athayde, do WWI-Brasil, acredita que a adoção dos ODS vai fazer com que Brumado use a mesma linguagem que hoje é usada pelas maiores cidades e empresas do mundo, a da sustentabilidade. “Com a mesma linguagem, é possível conversar com multinacionais, com outros governos, e se beneficiar disso”, afirmou, sendo complementado pela gerente comercial do jornal: “Através do evento da ODS Brumado, o CORREIO ajuda a divulgar essa importante Agenda Global, que tem os municípios como agentes centrais para alcançar os 17 objetivos para transformar o mundo”.