Bruna Marquezine doa R$ 120 mil para reforma de orfanato

Em um ato de generosidade, a atriz Bruna Marquezine resolveu bancar a reforma do berçário de um orfanato do Rio de Janeiro. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (11) pelo colunista Alessandro Lo-Bianco, do programa A Tarde É Sua, da Rede TV!.

Segundo ele, a atriz desembolsou cerca de R$ 120 mil para a ação caridosa. Além disso, Marquezine financiou a construção de uma brinquedoteca para o local que abriga e cuida de cerca de 30 recém-nascidos.

O orfanato, que não teve o nome divulgado, teria tentado arrecadar o dinheiro com almoços beneficentes, mas não conseguiu atingir a meta. A modelo, ao saber da situação, resolveu oferecer ajuda.

O colunista soube a informação através de amigos, já que Marquezine optou por não anunciar a atitude de forma oficial.