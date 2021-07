Bruna Marquezine e Neymar se reencontram após jogo do Brasil, diz colunista

Neymar e Bruna Marquezine se reencontraram no sábado (10), depois da final entre Brasil e Argentina no Maracanã. Os hermanos venceram por 1 a 0 e foram campeões da Copa América. Segundo a coluna de Leo Dias, o encontro entre os dois foi algo constrangedor

A atriz apareceu de surpresa no local onde Neymar estava, na casa de Gabriel David, diretor de marketing da Liga Independente das Escolas de samba do Rio (Liesa). Lá, ela encontrou o jogador acompanhado de outra mulher, afirma o colunista.

Gabriel David namora com Giovanna Lancellotti. A atriz teria contado para a amiga que Neymar estava lá.

A chegada inesperada causou climão no local. Gabriel é amigo próximo de Enzo Celulari, também ex-namorado de Bruna. Ela também não estaria esperando ver Neymar com outra mulher lá. Depois de cerca de meia hora no local, Bruna acabou indo embora.

A coluna diz ainda que os dois devem se encontrar de novo em um evento social no sábado (17). Será a festa de aniversário de Gabriel David, no haras da família, em Nova Friburgo, no Rio. Ambos já teriam confirmado presença na comemoração.