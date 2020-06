Bruna Marquezine ironiza rumores de romance com Enzo Celulari

Após rumores de que a atriz Bruna Marquezine estaria vivendo um "clima de paquera" com o empresário Enzo Celulari, a artista quebrou o silêncio e se pronunciou sobre o assunto.

Tudo começou quando Leo Dias, colunista do portal Metrópoles, afirmou que Bruna estaria namorando o filho de Claudia Raia. Após muita repercussão, o jornalista voltou atrás e atualizou a matéria, afirmando que os jovens estariam apenas "se conhecendo melhor".

Após o ocorrido, Bruna opinou: "Ah, não? Voltou atrás? Não vale". A morena ainda respondeu um fã que questionou: "Você dá quanto tempo pro seu nome ir parar nos assuntos mais comentados?" "Vamos fazer bolão?", brincou a artista.

De acordo com o jornal Extra, fontes próximas revelaram que Bruna estaria "encantada" por Enzo, mas os dois ainda não se encontraram pessoalmente por conta da pandemia do novo coronavírus.

Vale lembrar que desde o fim do namoro com Neymar Jr., Bruna não assume nenhum relacionamento sério. Já Enzo está solteiro desde o Carnaval, quando colocou um ponto final no namoro com Victória Grendene.