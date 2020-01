Bruna Marquezine não é mais contratada da TV Globo

A atriz Bruna Marquezine não faz mais parte do elenco fixo da Globo. Segundo o Extra, Bruna é mais uma artista a entrar no novo esquema da emissora, assinando acordos por obra, sem ter contrato fixo.

Bruna estava contratada pela emissora desde 2003, quando fez sucesso como a pequena Salete, de Mulheres Apaixonadas. Seu último trabalho na Globo foi em 2019, como a vilã Catarina de Deus Salve o Rei.

A Globo confirmou em nota a mudança. Diz que "desde o meio do ano passado, o modelo de trabalho com a atriz Bruna Marquezine mudou". Explica no texto que houve interesse de Bruna no novo modelo.

"Bruna manifestou a vontade de ter mais tempo para investir nos estudos – no Brasil e fora do país – e, de comum acordo, o contrato não foi renovado", explica a nota.