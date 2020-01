Bruna Marquezine posta foto ao lado da irmã durante Réveillon na Bahia

Quem achava que Bruna Marquezine não estava acompanhada em sua viagem a Trancoso, balneário turístico de Porto Seguro, no Sul do estado, se enganou. A atriz passou a virada do ano acompanhada da irmã mais nova, Luana, de 17 anos, com quem tirou uma foto com o look usado para recepcionar 2020.

Foto: Reprodução/Instagram

“Nossa primeira viagem juntas, só nós duas. Eu e minha Lua. Feliz Ano Novo pra nós, banana! Te amo daqui até a lua”, comentou Bruna na legenda da foto publicada em suas redes sociais. As irmãs aparecem de mãos dadas.

Leia também: Marina Ruy Barbosa e Bruna Marquezine quase se esbarram em Trancoso

As duas escolheram roupas claras para passar a virada. A atriz foi de top e saia, enquanto a irmã apostou num vestido com transparências.