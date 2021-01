Bruno celebra eficácia da CoronaVac e diz que conversa com outros laboratórios segue

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (DEM), celebrou nesta quinta-feira (7) a divulgação da eficácia da vacina CoronaVac, informada pelo Instituto Butantan. A instituição já pediu à Anvisa a liberação emergencial do imunizante e aguarda a resposta no prazo de 10 dias. Salvador tem planos de comprar 103 mil doses da vacina, fabricada pelo Butantan em parceria com o laboratório chinês Sinovac, conforme Bruno reafirmou hoje.

"Boa notícia: o Instituto Butantan atestou a eficácia da Coronavac, sobretudo para casos graves do coronavírus. Já estamos nos articulando para obter 103 mil doses dessa vacina para começar a imunização na nossa cidade, após a aprovação da Anvisa. Nosso prioridade é imunizar os profissionais de saúde e grupos de risco, a exemplo dos idosos. De qualquer forma, continuamos dialogando com outros laboratórios para viabilizar a vacina o mais rápido possível", afirmou o prefeito pelo Twitter.

Ontem, Bruno informou que está avançando nas negociações com a Johnson & Johnson. “Primeiro, ela tem uma eficácia de 91%. Depois, é uma dose única. E ela pode ser armazenada a temperaturas de -2 a -8 graus, isso significa que todas as nossas unidades de saúde poderiam armazenar e aplicar a vacina. Então, do ponto de vista da logística seria muito mais fácil. Fizemos um contato. Conversei com ele [representante da fabricante] e ele ficou de me dar uma posição ainda essa semana, se teria disponibilidade para a gente começar uma negociação de valor e de prazo de entrega”, contou.

As conversações para a aquisição das vacinas Moderna e Sputnik também estão em andamento. Bruno lembrou que o Ministério da Saúde anunciou a compra de 2 milhões de doses da vacina de Oxford e que a previsão do Governo Federal é iniciar a vacinação até o dia 10 de fevereiro. Ele contou que vai à Brasília na próxima semana para discutir o assunto.

O objetivo da visita é pedir prioridade para Salvador, e ele listou alguns dos argumentos que vai apresentar. Bruno citou o fato de a cidade já ter um plano de imunização pronto, freezers para armazenar as vacinas, e também as seringas e as agulhas que serão usadas na vacinação. O prefeito acredita que isso pode fazer a diferença já que muitas cidades ainda não têm planos de imunização, nem freezers e nem seringas.