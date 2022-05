Bruno cita ritmo da pré-campanha ao comentar mudanças na chapa de ACM Neto

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), manteve cautela ao comentar a provável mudança na chapa do ex-prefeito ACM Neto (União Brasil) para a disputa ao governo do Estado. Nesta segunda-feira (2), foi veiculada a pretensa substituição do então pré-candidato ao Senado, João Leão (PP), pelo seu filho, Cacá Leão (PP).

“É um fato, ritmo de campanha. Fazer uma caminhada 11h da manhã embaixo do sol quente, no sertão, em Santo Sé. Depois, uma carreata uma 13h em Remanso, também embaixo do sol quente. Uma maratona de cinco cidades em dois dias. Tem que ter pouca idade e está em forma”, avaliou Bruno.

As decisões do grupo serão oficializadas na tarde de hoje, em entrevista coletiva convocada pelo Progressistas Bahia e pelo União Brasil para às 15h. ACM Neto, pré-candidato ao governo do Estado, estará acompanhado do vice-governador João Leão, do deputado federal Cacá Leão e lideranças políticas das duas siglas.

Conforme antecipado pelo Alô Alô Bahia, o motivo da substituição tem relação com o ritmo das viagens. Leão, que tem 76 anos, estaria tendo dificuldade de acompanhar o ritmo da pré-campanha, o qual tem se intensificado nas últimas semanas.