Bruno Gagliasso aluga casa para temporada em Salvador  

Bruno Gagliasso (Foto: Reprodução Redes Sociais)

O ator Bruno Gagliasso acaba de alugar uma residência em Salvador. Trata-se de um charmoso casarão no bairro Santo Antônio Além do Carmo, com vista para a Baía de Todos os Santos. De acordo com informações do Alô Alô Bahia, Bruno usará o imóvel nos meses de outubro e novembro, quando estará na cidade para gravar cenas da série Santo, da Netflix. Na produção, ainda sem data de estreia, Gagliasso representa Ernesto Cardono, um delegado de polícia federal.





Salvador vai ganhar boteco com toque sofisticado



Os empresários João Vitor Raposo, Guilherme Queiroz, Rodrigo Amorim e Gabriel Iglesias são amigos desde a adolescência e buscavam um lugar em Salvador com clima descontraído, mas que também tivesse uma certa sofisticação. Do desejo surgiu a ideia de criar o Marreco - Gastronomia de Boteco, que abre suas portas na Rua das Rosas, na Pituba, na primeira quinzena de outubro. “A proposta é ter um lugar onde nossos amigos possam se reunir, que o cliente se sinta também um pouco dono, como se estivesse em casa, mas com um toque diferente. Para isso, trouxemos a ideia de boteco raiz, despojado, mas em um local mais sofisticado”, nos disse Gustavo.





Emanoel Araujo (Foto:Silvia Zamboni/divulgação )

Conquista internacional

O artista plástico baiano Emanoel Araujo acaba de conquistar mais uma realização, com duas obras de sua autoria na nova campanha da Tiffany & Co. Gravada na Orum House, em Los Angeles, o filme é uma celebração ao amor moderno que tem, como protagonista, o casal Beyoncé e Jay-Z. Para figurar o cenário do vídeo, as peças escolhidas foram Biombo (2018), escultura em pau marfim e ipê roxo, e o totem banco Oxalá (2007), escultura em madeira e tinta automotiva. A definição pela participação do trabalho de Emanoel é resultado de um empenho na internacionalização da sua obra, com a inclusão em coleções como o LACMA e o Hammer Museum, entre outros museus americanos.





Chá bar

Pura animação! Assim foi o chá bar de Marcella Brandalize e Fabio Issa Maalouli, que aconteceu no último sábado, no lindíssimo apartamento de Florença Abreu Rezende, na Delfim Moreira, no Rio de Janeiro. Além de reunir amigos e familiares, a comemoração contou com um primeiro tempo, só para meninas, com direito a brincadeiras e presentes especiais.



Cargo estratégico



O CEO da Propeg, Vitor Barros, agora integra o board global da WorldWide Partners, rede mundial de agências de publicidade da qual a empresa baiana faz parte. Caberá a ele assumir a diretoria regional da América Latina. Além do executivo, o board global da operação - responsável pela execução das estratégias de todo o grupo - também conta com diretores regionais da Ásia-Pacífico, EMEA e América do Norte.

Festa de casamento

A publicitária Ticiana Bastos e o empresário Marcelo Magalhães oficializaram união, na sexta-feira, em cerimônia no Solar Cunha Guedes, no Corredor da Vitória. A festa, também no Cunha Guedes, teve jantar assinado pelo Mignon Buffet e decoração de Ferreira Júnior. Para embalar os convidados, os shows ficaram sob o comando de Danniel Vieira, Saullo Razzy e DJ Rico Chamusca.

Marcelo Magalhães e Ticiana Bastos (Foto:Divulgação)