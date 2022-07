Bruno Gagliasso revela nome de famosos que estavam no surubão de Noronha

Alguns anos depois, Bruno Gagliasso conseguiu voltar com um dos assuntos mais polêmicos do mundo do entretenimento: o surubão de Noronha. De acordo com o ator, a situação foi plantada nas redes sociais para poder abafar uma outra polêmica que estava acontecendo na mesma época.

Em conversa ao podcast Quem pod, pod, da artista Fernanda Paes Leme e Giovanna Ewbank, o ator relembrou a história que conseguiu despistar qualquer outro assunto que estivesse em alta, que no caso, era a situação entre José Loreto e Marina Ruy Barbosa. Os atores teriam ficado nos bastidores da novela O Sétimo Guardião.

“O Surubão de Noronha nada mais é do que uma cortina de fumaça para uma polêmica que aconteceu durante a novela. Essa que é a verdade. Quer que eu fale quem soltou?”, disse ele, completando que a mídia informou que Bruno era o organizador da orgia entre os famosos.

Nomes como Thaila Ayala, Fiorella Mattheis, João Vicente e a própria Fernanda Paes Leme estariam entre os convidados do ocorrido. "Seria uma baita suruba, não é mesmo? Se tivesse acontecido”, comentou Fepa. “Por isso que eu não desminto”, brincou Gagliasso.

Fernanda Paes Leme ainda disse que sua amiga não seria capaz de entrar em um grupo sexual com outros famosos. “Sabe qual a possibilidade? Eu sei que as pessoas olham para mim e acham que eu sou moderna e tal. Mas eu fico pensando assim: ‘cara, quem conhece a Giovanna sabe que ela jamais estaria nessa suruba’", contou.

Em outro momento do podcast, Bruno Gagliasso também revelou que, na juventude, recebeu uma cantada de nada mais, nada menos, que Madonna. "Madonna veio falar comigo. Eu tava numa festa, e ela veio falar comigo. Ela chegou em mim. É estranho falar isso, mas a Madonna chegou em mim mesmo", comentou. “Logo em mim que não falo inglês e ela começou a falar, e eu já tinha tomado umas e disse ‘I’m fine' (eu estou bem)”, completou.

Ele disse que os amigos não acreditaram, mas depois perceberam que a diva pop americana quis tirar uma casquinha de Bruno. “Pior que meus amigos não acreditavam. Ela estava numa rodinha dançando, eu tava em outra rodinha. Aí ela veio em minha direção, todo mundo olhando, eu olhei pra todo mundo e pensei 'caraca é a Madonna'. Ela olhou pra mim torto e eu pensei 'ela tá me dando mole mesmo'. Só que ninguém nem lembrou que eu não falava inglês”.