Bruno Gagliasso vai estrear na Netflix com a série Santo que terá cenas gravadas na Bahia

(Divulgação)

Bruno Gagliasso trocou a Globo pela Netflix

Salvador e Madri são as cidades que servirão de locação para a nova série da Netflix que marca a estreia do ator Bruno Gagliasso no canal de streaming. Santo é o nome da produção hispano-brasileira e vai contar a história de Cardona (interpretado pelo ator brasileiro), um policial federal que se une a um integrante da polícia espanhola (que será encarnado pelo ator espanhol Raul Arévalo) que têm em comum a busca por um narcotraficante. A série, dirigida por Gonzalo López-Gallego e Vicente Amorim, ainda não tem previsão de estreia.

(Divulgação)

Jorge Vercillo vai cantar no Festival de Lençóis pela internet

Festival de Lençóis será virtual

O Festival de Lençóis vai ganhar uma edição especial no formato virtual. A proposta da produtora Paula Rezende, da Pau Viola Produções, é fazer uma retrospectiva das 19 edições do evento que já contou com as participações de artistas consagrados como Gilberto Gil e Gal Costa, reunindo depoimentos, registros audiovisuais das antigas apresentações, além de live-shows de artistas como Jorge Vercillo, Jauperi, Margareth Menezes e Adelmo Casé. O festival, cuja edição comemorativa dos 20 anos foi suspensa no ano passado em função da pandemia, está previsto para acontecer entre nos dias 08 e 09 de abril.

(Divulgação)

O rapper Emicida é um dos apresentadores do Papo de Segunda do GNT

Letrados

O cantor Emicida vai abrir a Arte e Identidade – I Festa de Arte e Literatura Negra Infantojuvenil, que acontece de 30 de março a 1º de abril, totalmente virtual. O artista, que recentemente lançou o projeto AmarElo, em que ele propõe um olhar sobre a grandeza da humanidade, participará da mesa Vozes Negras na Literatura, que acontece às 10h, e terá a mediação do cofundador da Aceleradora de impacto social, Vale do Dendê, Paulo Rogério, e a participação da poeta Lívia Natália.

(Foto:Ayrson Heráclito/Divulgação)

Marcia Short volta à cena no formato virtual

Viva a Sapoti

Márcia Short vai apresentar seu consagrado show Sapoti, no dia 4 de abril, às 17h, no seu canal no YouTube. O projeto, em formato de live, tem direção musical de Gerson Silva, e traz a cantora apresentando releituras de canções do repertório de Ângela Maria. O projeto original, que estreou em 2013, recebeu a bênção da Sapoti e já contou com participação de outras artistas, como Ivete Sangalo.

Resenha virtual

Resenhando Salvador é o nome do projeto que a Casa Rosa, em parceria com a Espelho de Festas e Salvador, Meu Amor, estão preparando para homenagear a capital baiana que no próximo dia 29 fará aniversário. O encontro vai acontecer entre os dias 26 e 28 próximos, a partir das 17 horas, no instagram @salvadormeuamor, reunindo nomes como o da jornalista Cleidiana Ramos, do diretor teatral Fernando Guerreiro e da diretora artística do TCA, Rose Lima.

(Divulgação)

Pitty lança single e inaugura selo

Single na rede

A cantora baiana Pitty lança nesta quarta (24), às 18h, o clipe da música Motor, último single do álbum MATRIZ (Deck/2019). No audiovísual, dirigido pela própria cantora que interpreta a música encarando a câmera em plano fechado, com os ombros nus, em uma fotografia preto e branco, mantendo o clima da canção.

Selo próprio

E por falar em Pitty, a artista acaba de concretizar um sonho antigo: a criação do selo Casulo para lançar projetos com talentos da música brasileira contemporânea. "O objetivo é dar oportunidade ao inusitado, ao que não tem chance dentro de um mercado que se repete constantemente”, diz.

(Divulgação)

Alvaro Vivela lança ebook sobre quilombolas

Beleza negra

Imagens de rostos e do cotidiano dos povos quilombolas de Barra do Brumado e Bananal, na Chapada Diamantina, registradas pelo fotógrafo Álvaro Villela, integram o projeto Faces do Quilombo, que poderá ser conferido a partir do dia 31 de março, no canal da Pau Viola no YouTube. São 43 imagens captadas pelo fotógrafo nos dois meses em que passou na região e que resultaramo e-book.