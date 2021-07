Bruno Reis defende evento-teste: '6 mil pessoas estão há 1 ano e meio sem trabalhar'

O prefeito de Salvador, Bruno Reis, voltou a defender a realização do evento-teste em Salvador, previsto para acontecer ainda no mês de agosto, no Centro de Convenções. Ele ressaltou a importância de retomar os eventos na cidade, que tem mais de 6 mil pequenos profissionais ligados ao setor. Reis disse que o que impede o evento-teste é a possibilidade da chegada da variante Delta na cidade e, que assim que houver segurança, o evento será realizado. A afirmação foi feita em entrevista após a cerimônia de formatura de 77 agentes da guarda municipal, nesta sexta-feira (23).

“Esse segmento tem grande importância para a nossa cidade; são mais de 6 mil pequenos profissionais que vivem disso, entre músicos, pessoas que trabalham na iluminação e na área da segurança, por exemplo, que estão há um ano e meio sem trabalhar. Eu estou preocupado com essas pessoas e nós estamos prontos para que, assim que a gente tenha uma segurança em relação a variante Delta, possa realizar o evento-teste”, disse o prefeito.

“O evento está, do ponto de vista conceitual, pronto e formatado, mas irei aguardar as consequências da chegada da variante Delta do novo coronavírus caso isso venha se confirmar em Salvador. Assim que a gente tiver a segurança, o nosso desejo é fazer um evento para definir protocolos. Precisamos definir isso para a retomada; festas e shows já estão ocorrendo em muitas cidades do Brasil”, acrescentou Reis.

O evento-teste contará com diversos protocolos de segurança e deve ter auxílio da tecnologia para evitar contato entre as pessoas. Serão utilizados aplicativos, sites, QR Codes e reconhecimento facial, por exemplo, para controlar a entrada no evento, o acesso aos banheiros e a compra de alimentos e bebidas. Não haverá venda de ingressos e os convidados devem ser pessoas ligadas ao setor de eventos. A duração máxima prevista é de três horas. Ainda não se sabe quais artistas estarão na grade da programação.

Todos os participantes já devem ter tomado a primeira dose da vacina contra a covid-19 há pelo menos 20 dias e realizar um teste RT-PCR até 24h antes do evento. Essas pessoas também serão acompanhadas por um prazo de 15 dias para monitoramento de possível infecção. Durante o evento, o uso de máscara será obrigatório, haverá álcool em gel disponível e será determinado distanciamento entre os convidados.

Reunião com o MP

Uma reunião entre o Ministério Público da Bahia (MP-BA) e a prefeitura de Salvador foi realizada nesta quinta-feira (22) para discutir o evento-teste. Na ocasião, foram apresentados pelas entidades os protocolos elaborados para monitorar os participantes e evitar a disseminação do coronavírus, dentre os quais medidas de distanciamento que serão utilizadas e critérios de seleção dos convidados, com o objetivo de evitar aglomeração.

Por meio do Grupo de Trabalho de enfrentamento ao novo coronavírus (GT Coronavírus), o MP alertou sobre a necessidade do Município, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, manifestar-se sobre as condições para realização do evento, inclusive sobre o limite de pessoas que poderão participar dele, já que há previsão de 500 convidados, o que extrapolaria o máximo de 200 pessoas previsto em decreto estadual em vigor.

O MP também informa que pretende realizar uma audiência com a Secretaria Municipal de Saúde na próxima semana para discutir outros detalhes da realização do evento. Segundo o GT, Salvador ainda não conta com um plano de retomada para o setor de eventos, o que, destaca o Grupo, é necessário para garantir a segurança das atividades do ramo e da população na realização de eventos desta natureza.