Bruno Reis fala sobre ampliação da 3ª dose: 'O prefeito é quem mais quer vacinar'

O prefeito Bruno Reis disse nesta terça-feira (16) que enxerga com bons olhos a ampliação do público apto a receber a dose de reforço da vacina contra covid-19 e disse que Salvador vai cumprir todas as determinações nesse sentido. Mais cedo, o ministro Marcelo Queiroga, da Saúde, disse que a terceira dose vai ficar disponível para todos que têm mais de 18 anos e tomaram a segunda dose há pelo menos cinco meses.

Bruno disse ainda que a prefeitura tem antecipado ao máximo as aplicações de segunda e terceira dose. "O prefeito é quem mais quer vacinar. A determinação que vier, a mudança que vier do Ministério da Saúde, decisão judicial, vou cumprir tudo. Eu quero vacinar", reafirmou.

Ele disse que o final de semana, por conta do feriado do dia 15, teve baixa procura por vacina. "Sábado, por conta do feriadão, foi um dia muito ruim, vacinamos muito pouco. Para o prefeito, para a cidade, interessa vacinar", diz.

Decisões de reabertura e a volta a uma normalidade dependem dos vacinados, ressaltou. "São 240 mil pessoas que não voltaram para segunda dose e 60 mil já poderiam ter tomado a 3ª dose, de reforço. Isso daria uma segurança maior para tomar uma série de decisões. Carnaval, Réveillon, festa de largo, voltar a funcionar sem distanciamento. Então, depende das pessoas", avalia.

A estrutura para vacinação já está montada e o gasto é o mesmo para vacinar poucas ou muitas pessoas, diz. "Espero que o Ministério da Saúde flexibilize mais, abra mais públicos, porque estamos com a infraestrutura montada. Sábado vacinamos 10 mil pessoas. Quero mais público, mais pessoas sendo vacinadas", disse. "Estou com uma estrutura de vacinação, então precisa vacinar. Tomara que CIB e o ministério abram novos públicos, mandem a vacina e nós vamos vacinar".