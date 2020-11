Bruno Reis ganhou em todas as zonas eleitorais de Salvador

Com 97,04% das urnas apuradas, Bruno Reis (DEM) está eleito como novo prefeito de Salvador - e ele ganhou em todas as zonas eleitorais da capital. Até agora, ele tem 64,16% dos votos válidos, vencendo ainda no primeiro turno. A segunda colocada, Major Denice (PT), aparece com 18,84% dos votos válidos.

Bruno tem a pior votação, até agora, na 1ª zona eleitoral (Barra, Graça, Jardim Brasil, Canela, Vitória) , mas mesmo assim se elegeria com facilidade em primeiro turno com o resultado de lá: 57,52% dos votos válidos. Seus melhores desempenhos foram na 8ª zona eleitoral (Cajazeiras, Águas Claras, Castelo Branco, Sete de Abril), com 67,91% dos votos válidos, e a 19ª zona (Pau da Lima, Mussurunga, São Cristovão, Jardim das Margaridas), com 67,48%.

Todas as zonas têm Major Denice em segundo lugar. Ela teve melhor desempenho na 18ª zona eleitoral (Liberdade), com 20,48% dos votos válidos. Já a terceira colocação varia nas zonas entre Cezar Leite (PRTB), Pastor Sargento Isidório (Avante) e Olívia (PCdoB).