Bruno Reis viaja ao México para encontro sobre mobilidade urbana

Foto: Divulgação

O prefeito de Salvador, Bruno Reis, e presidente da Câmara Municipal, Geraldo Júnior, desembarcaram no México, nesta segunda-feira (9), onde participam de um encontro com autoridades da América do Sul no Instituto de Transportes e Desenvolvimento Policial. O objetivo do encontro é a discussão de projetos de mobilidade urbana e infraestrutura.



Segundo a assessoria do vereador, na oportunidade serão apresentados projetos de mobilidade de Salvador, e eles também conhecerão programas inovadores neste setor implantados na Cidade do México.



“O intercâmbio de informações com outras cidades, estados e países tem como objetivo conhecer programas inovadores, assim como divulgar as experiências exitosas de políticas públicas de Salvador”, afirmou Geraldo Júnior.