Buddy Valastro, confeiteiro do 'Cake Boss', sofre grave acidente

O confeiteiro e chef Buddy Valastro, 43, famoso pelo reality show "Cake Boss", revelou em seu Instagram que sofreu um grave acidente. Na postagem, ele apareceu em uma cama de hospital com um dos braços enfaixados.

“Eu me envolvi em um terrível acidente há alguns dias. O que acha do meu novo acessório?”, escreveu na legenda post, sem dar nenhum detalhe do ocorrido.

Buddy recebeu muitas mensagens dos seguidores e fãs do Brasil. “Estou rezando por você!”, escreveu uma seguidora. “Fique bom logo, meu amigo!”, desejou outro internauta. “Com amor da Itália!”, postou outra fã.

Ele é conhecido por apresentar diversos programas de culinária, como o "Cake Boss" e o "Next Great Baker", entre outros. Em 2015, Buddy Valastro veio ao Brasil para apresentar o "Batalha dos Confeiteiros", que foi exibido na Record TV.