Buraco gigante e misterioso aparece no Chile e deixa autoridades em alerta

Um buraco misterioso com cerca de 25 metros de diâmetro começou a ser investigado pelas autoridades do Chile nesta segunda-feira (1). A estrutura apareceu no fim de semana em uma área de mineração no norte do país.

O Serviço Nacional de Geologia e Mineração (Sernageomin) disse tomou conhecimento do incidente no sábado (30 de julho) e enviou equipe especializada para a área.

O comunicado também explica que a profundidade do buraco é de 200 metros. Nenhum material foi detectado no fundo.

O prefeito da região de Tierra Amarilla, Cristobal Zuniga, disse à mídia local que o buraco é uma consequência das atividades extrativistas inconscientes e desmedidas que são realizadas na área.