Burger King abre 1.000 vagas de emprego e recebe currículos pelo WhatsApp

O Burger King acaba de anunciar 1.000 vagas de emprego distribuídas em todo o país. As oportunidades estão disponíveis para o time de liderança dos restaurantes - coordenador de turno e gerente de restaurante, com exigência de nível superior cursando ou completo; atendimento, que estejam cursando ou tenham terminado o ensino médio, e Jovem Aprendiz, muito deles que estão ingressando agora no mercado de trabalho e poderão ter a chance de traçar um plano de carreira dentro da companhia.

A BK Brasil, máster franqueada do Burger King e Popeyes no País, vem intensificando sua jornada de reinvenção digital, não só para seus consumidores, como também para atender seus colaboradores e candidatos.

Desde 2019, a companhia utiliza um bot no WhatsApp para recrutamento. A ferramenta centraliza e otimiza o processo, uma vez que boa parte dos currículos era recebida em papel nos restaurantes. Essa forma de admissão digital, sem utilizar papel, facilita o fluxo tanto para o candidato, que consegue fazer a clássica entrega de documentos de forma on-line sem precisar sair de casa, quanto para a empresa que ganha agilidade e assertividade no processo admissional.

"Acreditamos que o processo seletivo digital é vantajoso e já se mostra como tendência na área de Gente & Gestão. Sabemos que o momento atual demanda um fluxo ágil de comunicação e buscamos a tecnologia para facilitar o contato com a nossa gente. Procuramos pessoas com fome de desafio, em um ambiente onde todos são bem-vindos", conta Marcia Baena, Vice-Presidente de Gente & Gestão da BK Brasil.

As oportunidades contam com os seguintes benefícios: convênio médico, seguro de vida, gympass, transporte, alimentação e trilha de carreira. Os currículos podem ser cadastrados pelo WhatsApp, por meio do número (11) 94317 6360.

Leia mais notícias do Alô Alô.