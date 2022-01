‘Burocracia e disputa de opiniões inibem a vacinação de crianças’, diz Bruno Reis

A capital baiana não está nem perto do que era esperado na imunização de crianças com até 12 anos. Por aqui, 167 mil pequenos estão cadastrados no Sistema Único de Saúde (SUS) e aptos a receber a vacina. No entanto, apenas mais de 34 mil foram imunizados, segundo dados da prefeitura.

Em coletiva de imprensa, o prefeito Bruno Reis lamentou o número e atribuiu a situação a dois fatores: "Estamos fazendo campanhas estimulando a vacinação das crianças e dedicando dias exclusivos para imunização deste público. Agora, é um fato que a burocracia e a disputa entre opiniões inibem a vacinação das crianças porque os pais não sabem se levam", falou.

Além de avaliar a taxa de vacinação, Reis disse que a gestão vai contar com novas estratégias para melhorar na estatística e imunizar mais crianças.

“Vamos ter também equipes volantes de vacinação visitando as escolas no retorno das aulas. Faremos vacinações em pontos diferentes da cidade. A prefeitura não medirá esforços para vacinar o máximo possível de crianças", concluiu.

Complexo esportivo

As falas do prefeito foram dadas durante a entrega do Complexo Esportivo e de Lazer do Poeirão, na Rua José Tibério, em Boa Vista de São Caetano. Um equipamento que reúne uma praça e um campo de futebol.

De acordo com Reis, o complexo vai incentivar a prática do esporte e a convivência entre os cidadãos.

Na obra, foram realizados serviços de macrodrenagem, pavimentação, piso intertravado, meio-fio e passeio, além de pergolado e cercado do parque infantil em eucalipto, grama, alambrado, novas traves e iluminação em LED.

*Com orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro