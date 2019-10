Busca de trabalho com menor custo

Em tempos de crise como a que se abate em nosso país, a busca pelo emprego é uma verdadeira peregrinação que começa pelos núcleos de recrutamento do governo e acaba chegando à cansativa rotina da busca de porta em porta em Lojas, supermercados, postos de gasolina, entre outros negócios espalhados pelas cidades, para entregar currículos.

O problema é que essa busca gera um custo que muitas vezes quem está desempregado não pode ter e, com isso, muitas vezes as pessoas acabam perdendo oportunidades de recolocação no mercado de trabalho. Pensando em facilitar esse processo surgiu o aplicativo Peoplenect. Nele os profissionais e as vagas são conectadas através do uso de inteligência artificial no cruzamento de perfis e localização dos candidatos.

Perto de casa

Pelo lado do candidato os criadores do aplicativo preveem o fim da necessidade de sair distribuindo currículos e de ficar em filas intermináveis atrás de vagas de emprego. O sistema também busca dar mais qualidade de vida e poupar o futuro salário do novo empregado pois busca sempre encaixar os candidatos em vagas que fiquem o mais próximo possível do endereço onde vivem. Já pelo lado das empresas os responsáveis pelo APP citam também diversas vantagens que começam por uma maior assertividade na escolha dos funcionários pois são indicados para as vagas pessoas com área de atuação, habilidades específicas, disponibilidade e avaliação positiva feita pelos outros empregadores. "O resultado do aplicativo tem impressionado, pois reduz o tempo de contratação e a torna mais assertiva, evitando imensas filas em frente à empresa.

Ponto importante é que também impacta nos custos da empresa por vários fatores, pois além de diminuir os dias até a contratação, o profissional irá morar mais próximo do local, reduzindo também os gastos com Vale Transporte", complementa o Diretor Executivo da Empresa, Ricardo Dallalana. Já são mais de 400 empresas cadastradas, com cerca de 800 vagas em aberto e mais de 4 mil currículos cadastrados. Se você está à procura de emprego ou é um empresário querendo agilizar o processo de recrutamento acesse peoplenect.com e se cadastre ou baixe o aplicativo da empresa.

99 mais seguro

A partir desse mês os motoristas e usuários do aplicativo de mobilidade 99, da empresa chinesa DiDi Chuxing, passam a contar com mais segurança pois começam a ser instaladas câmeras nos carros de Salvador, primeira cidade do Nordeste a contar com a tecnologia que manda as imagens para uma central de segurança que monitora o sistema 24 horas por dia, em todos os dias da semana. As câmeras possuem visão noturna e lentes grande angulares para visualização de todo o interior dos veículos.

A exibição delas na central de monitoramento acontece em tempo real assim que qualquer passageiro aciona o botão de segurança do aplicativo ou quando o motorista aperta o botão integrado à câmera. O 99, que já tem 600 mil motoristas e 18 milhões de passageiros cadastrados em mais de 1.600 cidades do Brasil, garante que os dados são mantidos em confidencialidade.

O motorista que se interessar aumentar a segurança com o uso de câmeras deve se inscrever no link http://bit.ly/SubscriptionPRssa. A solução tem o custo de R$ 60,00 para a instalação e uma taxa de R$ 9,90 ao mês, descontada automaticamente das corridas feitas pelo motorista.