Cabaceiras do Paraguaçu sediará a Feira Literária Internacional

Em 1847 nascia em Cabeceiras do Paraguaçu o poeta dos escravos. Comemorando os 175 anos do artista, acontece, na sua cidade natal a primeira Feira Literária Internacional do Paraguaçu: a Flipar. De 11 a 14 de março o município de Cabaceiras do Paraguaçu, a 160 km de Salvador, será palco do evento literário.

Realizado pela Cali em parceria com a Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu, o evento acontece no Parque Histórico Castro Alves, equipamento cultural do Governo da Bahia.

O Parque Histórico Castro Alves é um museu biográfico dedicado à preservação e divulgação da vida e obra de Castro Alves (1847-1871). O Parque está instalado na antiga Fazenda Cabaceiras, onde nasceu o poeta, numa área de cerca de 52.000 m². O museu conta com acervo que guarda objetos que pertenceram a Castro Alves e a seus familiares.

O ex-reitor da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) e atual presidente estadual do conselho de Educação, Paulo Gabriel Soledade Nacif, será o curador, com alguns nomes já apresentados.

Nomes como as escritoras Ester Maria de Figueiredo Souza, Mírian Sumica Carneiro Reis e Lita Passos, além do presidente do Olodum, João Jorge.

A programação é composta, além das mesas, por apresentações artísticas, encontros, bate papo, exibições de filmes, oficinas, intervenções urbanas, lançamento de livros, exposições, dentre outras atividades.

A feira seguirá todos os decretos do estado e município vigentes da pandemia e protocolos sanitários.