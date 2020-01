Cabeça d'água em cachoeira mata cinco pessoas em Minas Gerais

Cinco pessoas morreram depois que uma cabeça d'água atingiu um complexo de cachoeiras em Guapé, em Minas Gerais, nesta quarta-feira (1º). Pelo menos três das vítimas são de uma mesma família.

Segundo o Estado de Minas, quatro corpos já foram retirados da água. Um continua, por estar em local de difícil acesso. Bombeiros estão no local e vão usar um material de salvamento específico para recuperar o corpo.

Vídeo feito por uma visitante que estava no local mostra o momento que a enxurrada chegou.

Já foram identificadas entre as vítimas Émerson Magalhães Couto, Áurea Carvalho Magalhães e Dafne Carvalho de Magalhães Couto. Eles estavam na água quando a enxurrada os surpreendeu. Uma das vítimas ainda foi puxada pelas pessoas, que tentaram sem sucesso reanimá-la.

Émerson, Áurea e Dáfne (Foto: Reprodução)

O complexo faz parte do Parque Ecológico do Paredão e é uma área tradicional de turismo do estado nessa época do ano. Apesar de pertencer à prefeitura, a administração é terceirizada.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), da Polícia Militar e dos bombeiros foram acionadas para o resgate. Um helicóptero também foi encaminhado ao local.

Cabeça d'água é um fenômeno que provoca aumento rápido e repentino do nível de um rio, lago ou cachoeira devido a chuvas em trechos mais altos anteriores.