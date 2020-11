Cabeleireiro esfaqueado e apedrejado grava vídeo: 'Estou firme, estou seguindo'

O cabelereiro Rauan Pereira dos Santos, 29 anos, que foi atacado a facadas e pedradas na Vila Ruy Barbosa no mês de outubro, gravou um vídeo agradecendo o apoio que recebeu e dizendo que está melhor. Segundo a TV Bahia, ele recebeu alta do Hospital Geradl do Estado (HGE) no domingo (29), mas o vídeo foi feito antes.

"Obrigado pela força, pelo apoio de vocês, pelas orações e eu estou firme, estou seguindo. Continuem orando. É o que eu peço a vocês. Obrigado, de coração", diz ele, nas imagens.

É possível ver marcas e hematomas no rosto de Rauan. Apesar da alta, ela deve retornar ao hospital após algumas semanas para passar por revisão. Ele está em casa com a família e segue sem poder comer alimentos sólidos, somente pastosos e líquidos.

Crime

Rauan foi espancado no dia 30 de outubro. Ele teve os ossos da face quebrado e pulmões perfurados dentor de casa, na Vila Ruy Barbosa. Em novembro, o Ministério Público denunciou um dos suspeitos pelo ataque - o outro é menor de idade.

O inquérito da polícia foi concluído ainda em outubro, indiciando o suspeito Erisson Tiago dos Santos Silva por tentativa de latrocínio - tentou matar Rauan para roubar os bens dele. Ele levou dinheiro e objetos do cabeleireiro.

Erisson confessou o crime e foi preso no dia 24 de outubro. O adolescente suspeito de envolvimento no caso foi apreendido.