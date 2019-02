Cacatua vira febre nas redes sociais com vídeos engraçados

Uma cacatua está fazendo sucesso nas redes sociais com seus vídeos. Um canal no Youtube mostra as peripércias de uma dessas aves.

(Foto: Reprodução)

Harley the Cockatoo é o nome do canal que mostra o bichinho (que também tem conta no Instagram) brincando, fazendo barulho, andando pela casa, pela mesa, fazendo mais baraulho, derrubando brinquedos... E fazendo mais barullho ainda, o que parece ser uma das diversões prediletas de Harley, além de derrubar pilhas de copos de plástico.

Dá uma olhada nos vídeos e tente não se apaixonar por essa coisa fofa.

