Cacau caiu: bairros de Salvador acumulam 70mm de chuva em seis horas

Invernou em plena primavera em Salvador. A frente fria que estava prevista chegou com força durante a madrugada desta terça-feira (25).

Segundo informações do Cemadec, alguns bairros já acumularam mais de 70mm em seis horas de chuva. Os maiores acumulados foram na Liberdade (73,6mm), Vila Picasso (70,8mm), Lapinha (70,6mm), Bom Juá (70mm) e Calçada (68,6mm).

Por causa da chuva, a temperatura também caiu e às 5h, a mínima chegou a 21,9ºC. No mesmo horário, a rajada de vento chegou a 34,9km/h.

Previsão do tempo

Na quarta-feira (26), o tempo continua instável e a cidade pode ter chuva, raios e trovões. Segundo a Defesa Civil de Salvador (Codesal), na quinta (27), o deslocamento da frente fria para o Oceano Atlântico reduzirá as chances de chuvas no período da tarde. Porém, devido aos acumulados, ainda há risco para deslizamentos de terra.

A Codesal emitiu alerta e pediu cuidado redobrado à população nas próximas horas desta terça-feira. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também emitiu alerta de perigo potencial para boa parte do território baiano.

De acordo com o Instituto Climatempo, a previsão é de rajadas de vento de até 60 km/h em Salvador e localidades do sul e do leste baianos, onde os volumes de chuva podem passar de 150 mm, com raios. Em pontos isolados, não está descartada a possibilidade de granizo. As condições climáticas devem ajudar regiões agrícolas do estado com o aumento da umidade do solo. Assim como no Maranhão e no Piauí, algumas localidades da Bahia estão há mais de 150 dias seguidos sem chuva significativa (níveis de 10mm ou mais em um dia). Isso é considerado prejudicial ao cultivo de cacau em certas áreas do estado.