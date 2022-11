Cachoeira inaugura memorial em homenagem a enfermeira Anna Nery

A casa onde viveu Anna Nery, pioneira da enfermagem brasileira, passará a abrigar um memorial sobre a história da profissão no país. A residência, que fica em Cachoeira, no Recôncavo Baiano, também será responsável por preservar os restos mortais da enfermeira, que serão recebidos por meio de doação da Paróquia Nossa Senhora do Rosário, que atualmente mantém o material histórico.

A inauguração do memorial foi realizada pela prefeitura de Cachoeira, município do Recôncavo baiano, pelo Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) e o Conselho Regional de Enfermagem (Coren-BA), nesta quinta-feira (24).

“Para nós, cachoeiranos, é uma honra manter viva a nossa ancestralidade e a história deste ícone da Enfermagem. Anna Nery, conhecida como a mãe dos brasileiros, realizou feitos que engrandecem a nação. O seu imóvel possui dependências internas intactas e detém todas as condições de acolher o memorial”, destacou a prefeita de Cachoeira, Eliana Gonzaga.

Anna Nery atuou diretamente na prestação de cuidados aos feridos durante a Guerra do Paraguai, em um momento da história do país no qual não existiam profissionais de Enfermagem. Com recursos próprios, montou uma enfermaria-modelo na capital paraguaia Assunção, na época sitiada pelo exército brasileiro. A data de seu falecimento, 20 de maio, marca o Dia Nacional dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem.