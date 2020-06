Cachorro adotado por família Bolsonaro já tinha dono e será devolvido

Adotado pela família presidencial, o cachorro Augusto já tinha donos e será devolvido, segundo informação do blog Sonar, de O Globo. O animal ficou 12 dias com Michelle e Jair Bolsonaro e já tinha conta no Instagram com mais de 5 mil seguidores. Foi justamente a publicidade dada ao animal que fez a família original identificar e localizar Augusto.

Segundo o blog, o cachorro foi resgatado nos fundos do Palácio do Planalto no dia 18 de junho e já no dia seguinte foi adotado pela família Bolsonaro.

O cão é da raça pastor-maremano e estava de coleira quando foi achado. Antes de ser entregue à família presidencial, passou um dia em um lar temporário e foram feitos anúncios em redes sociais para tentar achar os donos, o que acabou não acontecendo na ocasião.

A primeira-dama Michelle, que aparece no perfil do cachorro como "mãe" de Augusto, deixou uma mensagem de despedida na última foto. "Meu amor, vamos sentir saudade de tudo com você", escreveu.