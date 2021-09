Cachorro de MC Kevin sente a presença dele, diz irmã do cantor

O Revoada, cãozinho de estimação do MC Kevin, falecido em maio desse ano, parece sentir a presença do antigo dono. Pelo menos é o que diz a irmã do cantor, Ellen Bueno.

Em entrevista ao 011 podcast, ela contou que, em uma dessas ocasiões, estava deitada no quarto do irmão e o Revoada, que é da raça Pit Bull, começou a latir sem nenhum motivo aparente. "Ele, do nada, começa a latir para a porta, para a persiana dele [do MC Kevin].”

Ela ainda diz que o cachorro sente muita falta de Kevin e, às vezes, só consegue se acalmar ouvindo uma de suas músicas.

Ellen ainda comentou sobre a relação que tinha com Deolane Bezerra, ex-companheira do MC. “Já teve briga lá em casa por conta da Deolane. Ele ficava bravo porque todas as vezes que eles brigavam a gente [família] ficava do lado dela. Eu e Deolane sempre nos demos bem. Até porque... não tem jeito, né? Ter ranço dela não ia adiantar. Além disso, ela sempre cuidou dele. Ligava lá em casa, perguntava dele", afirmou.