Cachorro, gato e plantas: quais são as opções não tóxicas para os pets?

Para quem busca por espécies não-tóxicas no convívio com cães e gatos de estimação, pesquisar por flores comestíveis para humanos pode ser uma boa estratégia. Em geral, elas também não oferecem perigo aos pets. Mas vale destacar que, ainda que possam ser ingeridas, devem ser consumidas por nós e pelos pets em pequenas doses devido à falta de familiaridade do organismo.

Não se deve encorajar animais domésticos a incluir flores como parte das refeições. O ideal é trabalhar para mantê-los afastados dos vasos e procurar pelo seu veterinário, caso observe sintomas de mal-estar, como indigestão, alteração nas fezes, formação de espuma na boca ou qualquer mudança de comportamento.

Aqui no vídeo, reunimos espécies comestíveis e não venenosas, que podem ser bicadas pelos pets sem maiores transtornos. Começamos pela Torênia ou Amor-perfeito-de-verão. Não confunda com a chamada Amor-perfeito, que também é comestível, mas tem as flores mais abertas e aprecia menos calor. Já as Torênias, se bem irrigadas, vão se esbaldar no calor da Bahia, mas priorize a meia sombra (4h a 6h de sol por dia). As flores de Begônias e Orquídeas são outras amigas dos pets, mas tente cobrir o substrato com pedras para evitar contato com adubação mineral. Confira outras dicas no vídeo para fazer esse casamento entre plantas e pets dar certo, com direito a buquê de flores no altar e tudo mais!

A Sociedade Americana para a Prevenção da Crueldade contra os Animais (ASPCA) disponibiliza, de forma online, extensas listas de plantas tóxicas e não-tóxicas. É possível acessar a versão em português da página, mas considere apenas os nomes científicos para evitar equívocos. Consulte mais em aspca.org