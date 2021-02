Cachorros com pelos azuis são vistos na Rússia, preocupando protetores

Cachorros com pelo azul foram fotografados nas ruas de uma cidade da Rússia, gerando curiosidade e medo. As imagens dos animais em Dzerzhinsk, a 370 km de Moscou, foram divulgadas na VK, rede mais popular do país, na última semana.

Um morador foi quem fez as imagens, que depois de postadas no VK foram espalhadas por outras redes como Twitter, chegando ao público de fora do país.

Na região da Rússia em que foram feitas as fotos há uma fábrica de polímeros abandonada. Ouvido pela imprensa russa, Andrey Mislivets, antigo gerente da fábrica, explicou que lá eram guardados vários compostos químicos usados para fazer os polímeros, incluindo ácido cianídrico e sulfato de cobre. Em 2015, a fábrica faliu e fechou, mas mesmo assim alguns materais e produtos ficaram no prédio abandonado.

Já houve vazamento de compostos químicos na região anteriormente. "Possivelmente os cães acharam restos de sulfato de cobre e rolaram sobre o produto. Eles devem ter encontrado por aí. Não há controle nenhum", acredita Andrey.

O ácido cianídrico e o sulfato de cobre têm uma coloração azul forte. Ambos também são altamente tóxicos - o ácido cianídrico já foi usado como arma química em confrontos. Por conta disso, a possibilidade dos animais estarem contaminados preoucupou imediatamente protetores.

Kelly O'Meara, vice-presidene da Humane Society International, organização global para o bem-estar animal, disse que as imagens são preocupantes, já que indicam que os bichos podem ter entrado em contato e até ingerido compostos químicos tóxicos.

"Esse tipo de exposição a produtos químicos podem causar dor intensa, irritação na pele, hemorragia interna e até levar a morte", diz O'Meara em entrevista à "Newsweek".

Parte dos animais foi localizada e uma análise preliminar indicou que a saúde deles está satisfatória. Agora, as autoridades vão buscar os donos da antiga fábrica para que todos os animais com pelagem azul sejam capturados e o caso seja investigado.