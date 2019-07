Cacik Jonne: corpo é enterrado sob palmas e sucessos do Chiclete com Banana

Ao som de alguns do sucessos da banda Chiclete com Banana, puxados por amigos, parceiros e familiares, o corpo de João Fernandes da Silva Filho, 54 anos, o Cacik Jonne, foi enterrado na manhã deste sábado (27), no Cemitério Campo Santo, no bairro da Federação, em Salvador.

Depois do velório, às 11h, os presentes atravessaram o cemitério batendo palmas e cantando sucessos como "Fazer Amor" e "Foi Deus", duas das dezenas de sucessos compostos por Índio, como também era conhecido.

Jonne estava com a saúde bastante fragilizada por conta de uma ataxia cerebelar, doença rara e degenerativa, diagnosticada no ano 2000. Na manhã de sexta-feira (26), ele foi encontrado morto pela madrasta e pelo cuidador, que tentaram acordá-lo, em vão.

(Evandro Veiga/CORREIO) (Evandro Veiga/CORREIO) (Evandro Veiga/CORREIO) (Evandro Veiga/CORREIO) (Evandro Veiga/CORREIO) (Evandro Veiga/CORREIO) (Evandro Veiga/CORREIO) (Evandro Veiga/CORREIO) (Evandro Veiga/CORREIO) (Evandro Veiga/CORREIO) (Evandro Veiga/CORREIO) (Evandro Veiga/CORREIO) (Evandro Veiga/CORREIO) (Evandro Veiga/CORREIO) (Evandro Veiga/CORREIO) (Evandro Veiga/CORREIO) (Evandro Veiga/CORREIO) (Evandro Veiga/CORREIO) (Evandro Veiga/CORREIO) (Evandro Veiga/CORREIO) (Evandro Veiga/CORREIO) (Evandro Veiga/CORREIO) (Evandro Veiga/CORREIO) (Evandro Veiga/CORREIO) (Evandro Veiga/CORREIO) (Evandro Veiga/CORREIO) (Evandro Veiga/CORREIO) (Evandro Veiga/CORREIO)

Em 2001, o Cacik foi afastado do Chiclete com Banana, então comandado por Bell Marques. Logo depois, músico e banda se envolveram em uma série de disputas judiciais envolvendo causas trabalhistas.

Bell não compareceu à cerimônia, assim como nenhum músico da atual formação do Chiclete se fez presente.

Veja homenagens: