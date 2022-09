Caciques de partidos da base petista vivem tensão pré-Datafolha sobre a Bahia

Líderes de partidos que integram a base aliada ao Palácio de Ondina aguardam com alto nível de expectativa o resultado da segunda pesquisa do Datafolha sobre a disputa pelo governo do estado, prevista para ser divulgada hoje na Rádio Metrópole. À Satélite, parlamentares e dirigentes de legendas do bloco governista, mas que não fazem parte da coalizão historicamente liderada pelo PT, consideram os resultados do levantamento decisivos para definir o rumo que seguirão a partir de agora. Em resumo, afirmam que se Jerônimo Rodrigues (PT) não tiver um crescimento substancial ou a sondagem não apontar queda de ACM Neto (União Brasil) além da margem de erro de três pontos, a tendência é deixar de lado o candidato petista para cuidar da própria sobrevivência política.

Previsão do tempo

Reservadamente, cardeais governistas acham que Jerônimo crescerá no Datafolha, com base nas pesquisas internas. Porém, destacam, tais sondagens mostram uma subida curta demais para mudar o cenário a 18 dias da eleição.

Efeito cascata

A ansiedade em torno do novo levantamento coincide com a movimentação de deputados federais e estaduais que compõem o arco do PT. Diante do quadro que aponta Jerônimo em marcha lenta, o ex-ministro João Roma (PL) em ponto morto e ACM Neto perto da linha de chegada do primeiro turno, parlamentares governistas que transitaram antes no outro lado do tabuleiro sinalizaram interesse em se reaproximar do polo liderado pela União Brasil, em costuras que passam por uma possível aliança informal antes da votação.

Trapalhada de risco

Em busca de pacificar a relação de Ciro Gomes com o ex-presidente Lula e de atrair o apoio do candidato do PDT à Presidência, cujos votos são considerados fundamentais na batalha pelo Planalto, o PT quase viu os esforços enterrados por causa dos companheiros na Bahia. Para inaugurar ontem o comitê de Ciro em Irecê, com presença do pedetista, o diretório local da sigla precisou ir à Justiça após a prefeitura da cidade gerida por Elmo Vaz (PSB), aliado dos petistas, ameaçar proibir o ato. Caso ou acaso, depois que o PDT agendou o evento de Ciro, o governador Rui Costa (PT) decidiu realizar solenidade em Irecê no mesmo dia.

Perdas e danos

Pegou mal para Rui Costa ter declarado voto pessoal ao ex-prefeito de Santo Amaro Ricardo Machado (PT), candidato a deputado estadual e um dos presos sob a acusação de liderar o esquema de desvio de verbas em municípios do Recôncavo, desmontado pelo Ministério Público da Bahia por meio da Operação Adsumus. O vídeo em que Rui justifica o apoio a Machado por ele ser “honesto” viralizou nas redes sociais e recebeu críticas em série sobre a preferência por um nome denunciado por corrupção.

Furacão à vista

Vereadores da tropa de choque do prefeito Bruno Reis (União Brasil) garantem que o presidente da Câmara de Salvador e vice na chapa de Jerônimo, Geraldo Júnior (MDB), enfrentará fortes turbulências em breve.