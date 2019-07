Cada R$ 1 investido em projeto no Baixo Sul rende R$ 2,13% de retorno

Impacto social

Em 2018, a Fundação Odebrecht beneficiou 260 comunidades em 11 municípios do Baixo Sul da Bahia. Mais da metade das áreas se localizam na zona rural. O território de atuação do programa de Desenvolvimento e Crescimento Integrado com Sustentabilidade (PDCIS) é marcado tanto pela exuberância de recursos naturais, quanto pelos baixos indicadores sociais. O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é de 0,59, enquanto a média nacional é de 0,75. Apenas 19% dos alunos que ingressam no ensino fundamental chegam ao médio. E como se isso tudo fosse pouco, em algumas das cidades, a taxa de homicídios chega a quase o dobro da média nacional por 100 mil habitantes.

Retorno

De acordo com a Avaliação de Impactos do PDCIS, cada R$ 1 investido gerou um retorno de R$ 2,13 em benefícios socioambientais e econômicos. Foi registrada uma queda de 65% na dependência do programa Bolsa Família na região. Entre os beneficiados pelo programa, foi registrada uma renda mensal familiar média de R$ 1,6 mil – acima da média nacional de R$ 1,37 mil e de R$ 841 aqui na Bahia. Foram produzidas 5,6 mil toneladas de alimentos. Na área de educação, foi registrado um índice de abandono escolar entre os alunos de programas da Fundação Odebrecht de 1,2%, contra 8,5% na média da Bahia.

Crescimento turbinado

A baiana Petrobahia, uma das primeiras distribuidoras regionais a entrar em operação no país, projeta um crescimento de 50% nas suas operações até 2020. Atualmente, a companhia possui uma rede com 87 postos revendedores. Com atuação em 11 estados, a empresa realiza o fornecimento de etanol e derivados de petróleo, como gasolina e diesel, além de gás natural. A Petrobahia opera a partir de sete bases, sendo 4 próprias. Recentemente, a empresa inaugurou a divisão de negócios de aviação através da joint-venture com a gigante britânica British Petroleum (BP), criando a Air BP Petrobahia. Hoje, a Air BP Petrobahia conta com operações nos aeroportos de Salvador, Feira de Santana e Valença, na Bahia, e em Campina Grande, na Paraíba.

Veículos. Com um investimento de R$ 40 milhões, a Mobiauto chega à Bahia para disputar o mercado de intermediação de compra e venda de automóveis. Apesar de recém-chegada, a plataforma já conta com uma base de 200 mil veículos em seu catálogo, sendo 25% zero quilômetro e 75% seminovos. As projeções são de atingir um faturamento de R$ 60 milhões nos próximos cinco ano, com uma estimativa de 200 mil transações por mês. Aqui na Bahia, 154 revendas já estão cadastradas.

Carga tributária. Na próxima quarta-feira, a Câmara de Assuntos Tributários (CAT) da Fecomércio-Ba vai ouvir o deputado federal João Roma (PRB-BA) sobre a proposta de Reforma Tributária que tramita no Congresso. O deputado baiano foi o relator do projeto na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). O evento é exclusivo aos empresários convidados, mas será transmitido ao vivo através da página da Fecomércio-BA no Facebook.