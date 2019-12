Cadê Coco? Traficante é morto em confronto policial no Alto das Pombas

Integrante da família Floquet, conhecida em Salvador por disputar o tráfico de drogas no Calabar, Edielson da Silva Miranda, o Coco, foi morto em confronto com a Polícia Militar no Alto das Pombas na tarde deste domingo (22). Um rapaz que estava com ele foi preso, mas não teve o nome revelado.

Coco foi levado por policiais militares para o Hospital Geral do Estado (HGE) com um tiro no pescoço, mas não resistiu e morreu pouco depois de dar entrada no setor de emergência.

Coco (Foto: Evandro Veiga)

De acordo com a versão apresentada por policiais militares da 41° Companhia Independente da PM (CIPM/Federação) na unidade médica, a guarnição estava na Rua Teixeira Mendes, por volta das 17h, quando avistou um grupo de homens "em atitude suspeita". Ao abordá-los, os policiais foram recebidos a tiros e revidaram.

Coco ficou famoso após programa de TV e virou música de pagode

Ainda de acordo com a versão dos PMs, foram encontrados com Coco uma pistola 380 com numeração raspada. Um rapaz foi preso com certa quantodade de cocaína.

O traficante ficou conhecido depois que sua prima apareceu num programa de TV durante sua procura pela polícia e virou até música de pagode com direito até a clipe: 'Cadê Coco?'