Cadê o homem-gol? Artilheiros do Vitória deixam a desejar na Série B

Sabe aquele cara que tem faro de gol, encontra o caminho da rede com frequência e define o placar dos jogos mais encardidos? Mais da metade da Série B do Brasileiro já foi disputada e nenhum jogador do Vitória assumiu esse posto na competição até agora. Não à toa, o time tem o quarto pior ataque do torneio, com 17 gols anotados. A média é inferior a um por partida (0,77). Só Londrina, Vila Nova e Brasil de Pelotas têm desempenho inferior no quesito.

A artilharia do time está bem dividida: os 17 gols foram marcados por 10 jogadores. O meia Soares é o goleador rubro-negro com três gols anotados. Sensação no começo do ano, o centroavante Samuel é dono do posto se for considerada a temporada inteira, mas deixa a desejar na segunda divisão. Ele comemorou nove gols em 2021, mas somente dois na Série B, ambos no empate em 2x2 com o Cruzeiro, na 17ª rodada.

David, Pablo Siles, Bruno Oliveira e Dinei, que passou por cirurgia e não atua mais este ano, também marcaram dois gols na competição. Ygor Catatau, Eduardo, Marcinho e Mateus Moraes têm um cada. Este último foi o único zagueiro do elenco a balançar a rede. Fez o primeiro gol dele como profissional no último sábado (4) e garantiu a vitória por 1x0 contra o Operário, a primeira do Leão como visitante.

Tomando como parâmetro quem está no topo do ranking, os dois artilheiros da Série B - Edu, do Brusque, e Léo Gamalho, do Coritiba - marcaram 11 gols cada. E o melhor ataque da competição pertence ao Guarani, que balançou as redes adversárias 34 vezes, o dobro do rubro-negro. O time paulista tem uma partida a mais porque já jogou nesta 23ª rodada.

Curiosamente, desde que o técnico Wagner Lopes assumiu o time, na 18ª rodada, apenas um atacante do Vitória encontrou o caminho do gol. O camisa 11 Marcinho marcou o único dele justamente na estreia do treinador e garantiu o empate em 1x1 com o CRB.

O baixo poder ofensivo incomoda tanto Wagner Lopes que tem sido alvo de críticas dele nas entrevistas coletivas após os jogos. Esta semana, o atributo finalização foi o foco dos treinamentos preparatórios para enfrentar o Remo, sexta-feira (10), às 19h, no Barradão.

"A gente precisa finalizar mais, acertar mais o gol nas finalizações. Ter um pouco mais de ambição para chutar a gol. Com triangulações, mas já preparando para chutar", afirmou o treinador após o triunfo contra o Operário fora de casa.

"A gente cobra muito chutes a gol. Valorizo muito a finalização, mas é servir para ser servido. Não é chutar de qualquer jeito. E trabalhar para que a finalização aconteça naturalmente, trocando de corredor, circulando a bola, no espaço da movimentação. Então a gente está trabalhando para finalizar mais e melhor", comentou Wagner Lopes em outro momento da entrevista.

Os artilheiros do Vitória na Série B:

3 gols

Soares

2 gols

Samuel, David, Dinei, Pablo Siles e Bruno Oliveira

1 gol

Ygor Catatau, Eduardo, Marcinho e Mateus Moraes