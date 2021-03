Cadeiras usadas por Meghan e Harry esgotam após entrevista com Oprah

A entrevista de Meghan Markle e príncipe Harry para Oprah Winfrey continua rendendo. Isso porque as cadeiras usadas por eles na cenografia já estão esgotadas na loja que as vende. As peças são feitas de vime e madeira de acácia e vendidas na Christopher Knight.

Meghan e Harry

O dono fez um post em suas redes sociais dizendo que elas se esgotaram rapidamente após a entrevista ir ao ar. O conjunto de duas cadeiras, de acordo com a pesquisa do Alô Alô Bahia, custa 560 dólares. Além da Christopher, a mobília é comercializada na Amazon, Target e Overstock – e em todos os sites está esgotada.

