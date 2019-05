Cadela é morta para ser enterrada com dona nos EUA

Uma cadela foi morta para ser enterrada junto com a dona em um caso que gerou polêmica em Richmond, nos EUA. A dona do animal deixou um testamento afirmando que a cadelinha Emma deveria ser sepultada junto com ela - o documento deixa explícito que a shin tzu deveria ser sacrificada para ser cremada e ter as cinzas enterradas com a dona.

(Foto: Reprodução)

Inicialmente Emma foi levada a um abrigo, no dia 8 de março. Ela ficou lá por duas semanas, em meio a discussões entre funcionários e advogados. Os trabalhadores não queriam sacrificar a cadela, conforme determinava o testamento.

"Nós sugerimos que eles poderiam registrar a cachorra, porque era uma cadela que poderíamos facilmente encontrar uma nova casa" , explicou Carrie Jones, gerente do abrigo ao canal WWBT, do grupo NBC.

No final de março, Emma foi retirada do abrigo e levada para um veterinário local, onde foi sacrificada. Depois, o animal foi cremado. As cinzas foram entregues ao executor do testamento, que as colocou no túmulo da dona, seguindoa vontade da falecida.

Na Virgínia, é contra lei enterrar restos de animais com restos humanos em uma mesma sepultura, salvo exceções - a regra fala em cemitérios comerciais, mas em cemitérios de propriedade privada ou familiar a situação é diferente.

A lei americana entende que os animais são propriedade pessoal, por isso a decisão de sacrificar a cadela é legal. Os veterinários podem se recusar a fazer o procedimento se entenderem que o animal tem condições de viver e não se sentirem à vontade.