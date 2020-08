Caderno Autos do CORREIO completa 11 anos e celebra com edição especial

Este mês o caderno Autos do Jornal CORREIO completa 11 anos. O editor de todas as edições do suplemento semanal, Antônio Meira Jr., a pedido do Alô Alô Bahia, fez uma reflexão sobre o trabalho.

“O mercado automotivo é muito dinâmico. Novas tecnologias são agregadas rapidamente, as atualizações são constantes. Mas o consumidor não consegue trocar de carro com essa rapidez. Por isso, nosso trabalho é relevante. No Autos, faço uma curadoria para que o leitor entenda qual veículo é o mais adequado para ficar anos na sua garagem. Mas o conteúdo vai além da compra. Também investimentos em pautas especiais e organizamos expedições que já percorreram 18 países, apresentamos supercarros e realizamos testes inusitados”, explica o jornalista especializado.

Para Meira jr., há outro ponto importante: “Nosso trabalho também orienta o motorista para além de uma compra. A observação da melhor posição de dirigir, por exemplo, reflete em menos estresse no trânsito”.

No próximo final de semana, dias 29 e 30 de agosto, o Autos vai circular em uma edição especial.