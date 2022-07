CadÚnico Itinerante de Salvador já atendeu 69 comunidades em 2022

Promovido pela Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esporte e Lazer (Sempre), o CadÚnico Itinerante já realizou 116 atendimentos em 69 comunidades de Salvador em 2022. Ao todo, o serviço promoveu quase 3,5 mil atualizações cadastrais e inscreveu quase cinco mil novos beneficiários no CadÚnico.

Segundo a Sempre, a iniciativa foi desenvolvida com o objetivo de descentralizar as demandas da comunidade e alcançar bairros que estão mais afastados das sedes dos serviços e até das Prefeituras-Bairro. Nesta terça-feira (12), foi a vez do bairro de Sussuarana receber a ação, que atende a pessoas em vulnerabilidade social, em situação de pobreza e extrema pobreza, que buscam o serviço para inscrição ou atualização do Cadastro Único.

A dona de casa Cleidiane Fernandes, de 33 anos, decidiu procurar o serviço no bairro pela facilidade de ter o atendimento perto de casa. “Não gasto transporte, e preciso do CadÚnico para garantir benefícios para mim e para o meu filho”.

“O CadÚnico é tudo para mim. Minha filha é bolsista e vim atualizar o cadastro. Melhor ainda que nem precisei sair do bairro para resolver tudo, sem pegar muita fila”, revelou Gilda de Jesus, de 30 anos.

Desempregado há sete anos, Pedro Lima mora no Cabula e, ao saber do serviço no bairro vizinho, decidiu comparecer. Aos 56 anos, ele conta que recebia o Auxílio Brasil (na época, Bolsa Família) durante a pandemia, mas logo depois o benefício foi suspenso. “Era um valor importante, que me ajudava a colocar comida na mesa. Agora vim fazer meu CadÚnico para garantir esse benefício, que tenho certeza que vai me ajudar muito”.

Postos

O secretário da Sempre, Daniel Ribeiro, informou que o papel da administração municipal é realizar o cadastramento e/ou atualização cadastral das famílias no CadÚnico, seguindo a exigência do Governo Federal. “A Prefeitura faz, ainda, uma busca ativa para mapeamento das demandas em todos os bairros de Salvador, para a inclusão de novos cadastros”, pontuou.

Além da sede do serviço, situada do Comércio, o atendimento para o CadÚnico também pode ser acessado nas dez Prefeituras-Bairros, nos 15 Centros de Referência de Assistência Social (Cras) espalhados pela cidade, além da Casa do Trabalhador, em Cajazeiras, no Núcleo de Atendimento à População em Situação de Rua (Nuar), no Comércio, no Subúrbio 360, em Coutos, e em ações semanais em outros bairros, através do CadÚnico Itinerante.

“Nosso empenho é levar esse serviço a toda população que precisa. São feitos, em média, sete mil atendimentos semanais em todas as unidades”, concluiu Ribeiro.

Demanda

Os números da Sempre mostram um crescimento de 16,27% no número de inscrições de famílias no CadÚnico. No final de 2021, existiam 343.738 mil famílias cadastradas, enquanto a pasta passou a ter, na base de maio de 2022, um total de 410.554 mil famílias catalogadas no programa.

Na fila de espera, quase 13,5 mil famílias aguardam na categoria de Extrema Pobreza (que recebe até R$105 por pessoa). Já na lista das famílias em Pobreza (que recebe entre R$150,01 até R$210), a Sempre contabiliza um total de 14,8 mil cadastrados em aguardo.

Cada cidadão inscrito no CadÚnico tem um período de dois anos para realizar o recadastramento a contar da data em que efetuou o cadastro. Esse prazo é individualizado, ou seja, não é a mesma data para todos. O beneficiário pode ligar para o 0800 707 2003 para consultar o prazo de atualização. Além disso, o cidadão pode verificar a convocação para recadastramento no extrato emitido no momento do saque do benefício.