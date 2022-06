Caetano Veloso homenageia Bruno Pereira e Dom Phillips em show

O cantor e compositor Caetano Veloso homenageou, na noite de sábado (18), o indigenista pernambucano Bruno Pereira e o jornalista Inglês Dom Phillips, mortos durante uma expedição no Vale do Javari, na Amazônia. Com uma bandeira estampada com os rostos dos dois, o artista fez seu manifesto em um show realizado em Brasília, no Distrito Federal.



O baiano lotou o auditório do Centro de Convenções Ulysses Guimarães e atraiu quatro mil pessoas. Na ocasião, foi realizado espetáculo da nova turnê, Meu coco, que conta com releituras de diferentes momentos da obra de Caetano, prestes a completar 80 anos de idade, no próximo mês de agosto.



O repertório é marcado por várias canções de protesto e após entoar uma delas, a música "Não vou deixar", a estrela de Santo Amaro da Purificação, no recôncavo da Bahia, demonstrou indignação contra os assassinatos. Ele estendeu uma grande bandeira com os rostos dos dois, e questionou: "Por que interromperam as investigações?".

O momento foi registrado por espectadores e as imagens viralizaram nas redes sociais. Nos vídeos é possível ver que parte do público reagiu em coro ao gesto do cantor, gritando "Fora Bolsonaro".