Caetano Veloso participa de live e lança playlist nesta sexta (5)

(Foto: Divulgação)

O cantor e compositor baiano Caetano Veloso participa de um bate-papo via Instagram com o jornalista André Trigueiro para celebrar o Dia do Meio Ambiente, nesta sexta-feira (5), com a organização do movimento 342Amazônia. A conversa vai ser transmitida pelo perfil do jornalista, @andre_trigueiro, a partir das 20h. Não foi divulgado se Caetano também fará alguma apresentação musical durante o encontro - apesar dos pedidos via redes sociais, ele não participou de nenhuma live musical durante a quarentena, quando elas viraram moda e têm sido muito frequentes.

A produção também disponibilizou uma playlist temática com encontros musicais gravados no ano passado em uma apresentação ao vivo no Circo Voador, no Rio, também para celebrar o Dia do Meio Ambiente. Estão lá parcerias de Caetano com Teresa Cristina, Hiran e Majur, que entoam faixas como Gema, Tropicália, Asa Branca. E também Um Índio, com representantes de diversas tribos da Amazônia no palco.

Além do YouTube, as músicas também estão disponíveis em plataformas de streaming de música, como Deezer e Spotify, onde o usuário pode interagir com a campanha. É preciso entrar no hotsite da 342 Amazônia e conectar a conta pessoal para receber diretamente na biblioteca pessoal uma playlist com curadoria exclusiva, com as novas versões de Caetano Veloso, Majur, Jorge Drexler, Teresa Cristina, Hiran, Dônica, além de outras canções escolhidas especialmente para a data.