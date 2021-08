Caetano Veloso pede doações para compra de cestas básicas para ajudar a turma da música

(Divulgação)

Caetano Veloso completou 79 anos no último domingo

Caetano Veloso fez aniversário no último domingo e pediu nas suas redes sociais, doações para os músicos, técnicos, roadies e produtores que estão há mais de um ano sem trabalho por causa da pandemia. Já no dia seguinte, Caetano Veloso agradeceu as contribuições recebidas e reforçou o pedido. “Arrecadamos uma ótima quantidade para comprar cestas básicas para a turma da música, mas toda ajuda ainda é bem vinda”, disse. Os interessados em contribuir com a campanha podem encontrar os dados da conta bancária para depósito e mais informações nos perfis do artista (@caetanoveloso) e do movimento Procure Saber (@procuresaber) liderado por sua mulher Paula Lavigne.

Sala de Arte I

A campanha Juntos pela Saladearte alcançou 50% da meta estabelecida para sair do buraco. Os recursos levantados pelas doações ajudaram a pagar as dívidas acumuladas durante a pandemia que inviabilizam a reabertura do circuto. De acordo com Marcelo Sá, gestor das salas de cinema de arte, a missão agora é o apoio de quem ainda não contribuiu para a campanha alcançar o objetivo. Os doadores poderão contribuir com qualquer valor, mas para contribuições acima de R$ 30 haverão recompensas com mimos como canecas, livros, ingressos, vouchers de lojas e hotéis, vinis, obras de arte, dentre outras coisas. Para quem quiser ajudar, o link está no Instagram @saladearte_oficial.

Perto do fim

Esta é a última semana para visitar a exposição, presencial e virtualmente, da artista visual Leda Catunda, na Paulo Darzé Galeria de Arte, na Vitória. A mostra Outono, com trabalhos criados pela artista entre 2020 e 2021, segue em cartaz até o dia 14 com agendamento pelo (71) 32670930, ou virtualmente pelo Instagram @paulodarzegaleria .

(TV Glono/Divulgação)

O chef Kaywan Hilton vai dividir a cozinha com dois catarinenses

Mesa Nômade

O chef Kaywa Hilton (ex-Mestre do Sabor) volta com o projeto Mesa Nômade no próximo dia 25, no Blue Praia Bar, Rio Vermelho. O evento gastronômico batizado de Mesa Lúdum no Blue, terá um menu em seis etapas com o amfitrião e os chefs convidados Mathew Emerick e Thiago Soar , do Lúdum Cozinha, de Florianópolis, Santa Catarina. As reservas podem ser feitas no telefone 71 9989 8093 ou no email info@mesanomade.com

(Divulgação)

Irmãos Minotauros terão história contada em livro de Isa Colli

Ringue

A escritora brasileira Isa Colli, atualmente radicada na Bélgica e reconhecida pelo trabalho dedicado à educação e à literatura infantil, vai escrever a história dos irmãos Rogério Minotouro e Rodrigo Minotauro do UFC. A autora vai criar uma série em quadrinhos sobre os desportistas.

(Divulgação)

O feirense Onekbça expõe suas obras na Bau +

Arte visual

O projeto Arte do Clube, que é uma galeria dentro do A (Bar)bearia, na Pituba, levará uma exposição exclusiva do artista visual baiano Onekbça para a loja Baú+, na Alameda das Espatódeas, a partir de quinta-feira (12). As obras, entre ilustrações, telas e murais, ilustrarão espaços ambientados com a nova coleção da marca, a Baú+URB.



(Divulgação)

Nanda Costa e Lan Lahn esperam gêmeas

Mães de meninas

Grávidas de gêmeas, a percussionista baiana Lan Lahn e a atriz fluminense Nanda Costa, estão fazendo uma série de lives sobre maternidade homoafetiva, às quintas-feiras de agosto, 20h30, no Instagram da atriz. O próximo encontro será no dia 12, quando Nanda e Lan conversarão com a arte-educadora e escritora, Marcela Tiboni. Dentre os temas debatidos nos encontros virtuais estão adoção, SUS, documentação, burocracia e dificuldades da legislação.