Caicedo leva o terceiro amarelo e não encara o Brasil de Pelotas

O técnico Geninho ganhou um desfalque para montar o time do Vitória que vai encarar o Brasil-RS, na terça-feira (5), às 20h30, no Barradão. O atacante equatoriano Jordy Caicedo recebeu o terceiro cartão amarelo durante o empate com o Figueirense e vai cumprir suspensão.

Autor de seis gols com a camisa do Leão na Série B, Caicedo ficou no banco nos dois últimos jogos por causa de dor na região do púbis. Ele foi usado por Geninho no segundo tempo do duelo contra o Figueirense.

Sem Caicedo, Anselmo Ramon segue como a principal referência do ataque do Vitória. Já o atacante Wesley, que saiu de campo machucado, vai ser avaliado pelo departamento médico.

Com 37 pontos, o Vitória está na 15ª colocação da Série B do Brasileirão, a quatro pontos da zona de rebaixamento.