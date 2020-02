Caicedo passa por cirurgia e só retorna ao Vitória na Série B

Uma das maiores apostas do Vitória para a temporada 2020 só retornará à ativa na Série B. O atacante Jordy Caicedo realizou cirurgia nesta quarta-feira (5) para tratar uma pubalgia.

De acordo com o clube, o prazo de recuperação estimado do equatoriano é de quatro meses. Se o prazo for cumprido, Caicedo só retornaria à equipe nos primeiros dias de junho, em meio à Série B, que começa em 2 de maio.

Como não possui familiares em Salvador e mora sozinho, Caicedo ficará durante este período na concentração do Vitória, na Chácara Vidigal Guimarães, dentro do complexo da Toca do Leão. Um enfermeiro ficará de plantão para acompanhar o atleta.

O atacante está sem jogar desde a última rodada da Série B de 2019, contra o Coritiba. Ele participou no sacrifício da reta final da competição. Por causa da lesão no púbis, o atacante passou o mês de férias, em dezembro, em tratamento na Toca do Leão.

Treino para o Ba-Vi

A preparação para o Ba-Vi de sábado (8) teve sequência na manhã desta quarta-feira com um treino tático sob comando do auxiliar Bruno Pivetti e um trabalho de finalizações com Geninho.

O lateral esquerdo Rafael Carioca começou a transição após se recuperar de uma lesão muscular. Os atacantes Ruan Levine, Felipe Garcia e o zagueiro Gabriel Furtado, no entanto, seguem machucados.