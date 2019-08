Caio Castro sofre acidente e capota carro em competição; veja vídeo

O ator Caio Castro, que interpreta Rock na novela das nove da Globo, A Dona Do Pedaço, passou por um susto de tirar o fôlego neste sábado (24). Durante participação na Super Prime do Rally dos Sertões, que aconteceu em Campo Grande (MS), no Mato Grosso do Sul, o carro em que ele competia sofreu um acidente e capotou cerca de quatro vezes seguidas. Embora o vídeo do momento mostre com exatidão a gravidade do incidente, o artista não ficou ferido.

???????? QUE SUSTO! O ator Caio Castro se envolveu em um acidente no Rally dos Sertões, mas sem graves danos! pic.twitter.com/uDeHB7UsTr — FOX Sports Brasil (@FoxSportsBrasil) August 25, 2019

A competição da noite fazia parte da etapa semifinal do rally, e foi realizada em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Em um determinado momento, o veículo em que Caio Castro estava perdeu o controle e capotou diversas vezes. Marcos Ponstein, responsável por ajudar na orientação do trajeto, estava dentro do carro e sofreu algumas lesões no braço e precisou de atendimento médico. Por medidas de segurança, o ator também passou por uma série de exames, e todos constaram que ele estava bem.

“Tudo certo. Eu peguei um ‘bump’ ali que não esperava. Mas está tudo certo”, revelou o artista logo em seguida ao acidente para os jornalistas. De acordo com o canal Fox Sports Brasil, mesmo com o acidente, Caio Castro figurava entre os oito melhores da competição. Por isso, ele ainda tentou arrumar um meio para conseguir um veículo em que pudesse competir na final deste domingo (25), o que não aconteceu.

Segundo informações do blogueiro Hugo Gloss, que tem contato próximo à Caio, o ator já voltou para casa. Em suas redes sociais, ele tranquilizou os fãs com um post feito diretamente do avião. “Voltando mais cedo pra casa !!! Hora de hidratar e descansar. De 60 carros, 3° melhor tempo. No mata a mata, cheguei na semifinal. E a capotagem, que me rendeu perda total no carro e uma experiência completa de rally na minha estreia na competição @sertoes. Estou inteiro e feliz !!! Obrigado e desculpas ao meu navegador, Melado”, escreveu na legenda.