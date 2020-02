Caiu na rede, foi visto e vendido: Invista em redes sociais para fazer marketing profissional

Há seis anos, o advogado André Nery, da empresa de treinamento e desenvolvimento UnaCoaching, percebeu que usar as mídias tradicionais para divulgar os serviços da empresa era como usar uma bala de canhão para eliminar mosquitos. Desde então, passou a investir nas redes sociais como uma forma de atingir o público-alvo do seu negócio.

“Entendo que o uso das redes sociais são uma necessidade na atualidade. Temos que estar onde nosso público passeia. É lá que temos acesso a uma segmentação incrível, a um preço super baixo, se comparado com as mídias tradicionais”, comenta.

Na verdade, o uso das redes sociais como ferramentas de divulgação de serviços e produtos está cada vez mais comum e habitual em diversos segmentos profissionais, especialmente naqueles onde os códigos de ética profissionais criam alguma limitação, a exemplo de médicos, dentistas e advogados.

Bons usos

O presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos, seccional Bahia, Wladimir Martins acredita que esse tipo de divulgação é um caminho sem volta no que diz respeito à publicidade de produtos e serviços, mas também alerta para que esse tipo de divulgação precisa ser realizada com critérios e responsabilidade.

“As redes sociais estão presentes em tudo e os profissionais podem ganhar muito com esse tipo de visibilidade”, diz, ressaltando que nessas plataformas é possível reunir uma série de recursos que facilitam o convencimento e a comunicação com o público-alvo.

“Nas redes sociais, o profissional pode destacar suas competências, mostrar resultados, demonstrar a efetividade do serviço ou produto e ainda agregar depoimentos de clientes”, especifica.

Imagem pública

Apesar do potencial de alcance e dos recursos de visibilidade, Martins ressalta a importância do bom uso da ferramenta.

“Nas redes sociais e na vida off line é preciso que a entrega seja coerente com o que se anuncia, então é preciso trabalhar com muita transparência e lisura”, defende. Outro aspecto defendido pelo especialista é o respeito ao cliente, separando o perfil pessoal do profissional.

A bailarina e concluinte do curso de fisioterapia Cyça Lopez, do espaço Corpo Vital, conta que as redes sociais podem fazer um excelente marketing pessoal, mas é sempre importante relacionar a persona corporativa com a pessoal, apostando na coerência e no bom senso.

“Os resultados têm sido muito interessantes do ponto de vista quantitativo e qualitativo”, diz ela, que apostou com força no Instagram para divulgar os seus serviços nos cuidados pessoais.

Com uma experiência de 15 anos no mercado, há dois anos, ela precisou fazer uma reengenharia na empresa para sobreviver aos tempos de crise e diz que as redes sociais foram uma saída competitiva e racional.

Pegada atraente

Para o coordenador dos cursos de pós-graduação de gestão e negócios da Unifacs, Anderson Freire, para se ter um perfil profissional competitivo é importante concentrar o conteúdo na vivência profissional do autor.

“Crie resumos técnicos atraentes, busque cativar o público que vier a acessar este perfil, não demonstre exageros e supervalorização pessoal”, ensina.

Outra sugestão do professor é participar de fóruns e grupos de debates sobre temas relacionados à carreira profissional no momento de explorar o universo da publicidade nas redes sociais.

Venda nas redes

No alvo Conheça seu público e descubra quais as preferências, faixa etária, região onde mora, hábitos e gênero. Diagnosticar o público com quem se fala é fundamental para saber o que falar

Proposta Defina qual a meta a tingir e se concentre nela. Divulgar um novo serviço? Ampliar vendas de determinada linha? Promover combos e promoções?

Concorrência Busque aprender com a concorrência e como ela trabalha. Esse conhecimento estratégico ajuda a saber o que é oferecido e onde se pode buscar diferenciais, além de também servir como uma fonte de inspiração



Ritmo constante Não esqueça de postar sempre e demonstre como existe uma preocupação com seu público. Responda às mensagens e esteja atento aos comentários.

Investimentos Invista em campanhas e em posts que ampliem o público-alvo. Use mais de uma rede social ao mesmo tempo, pois cada uma delas tem perfil específico.