Calcinha Preta promete pensão vitalícia ao pai de Paulinha Abelha

Há exato um mês do falecimento de Paulinha Abelha, morte que surpreendeu os fãs e amigos da cantora, a banda em que ela foi vocalista prometeu ajudar financeiramente seu pai, que sofre de uma doença degenerativa.

O empresário da banda, Gilson Santos Nascimento falou para à revista Quem sobre o estado de saúde de Seu Abelha, pai de Paulinha, que está com 67 anos e morava coma a filha e com o ex-marido da moça.

"A banda está dando todo apoio financeiro ao Seu Abelha. Ele continua morando com Clevinho [marido da cantora]. Mas eu, Silvânia, Diau e Bell nos reunimos e decidimos que, enquanto ele for vivo, daremos todo o apoio financeiro que ele precisar." Começou ele, explicando um pouco do que Seu Abelha precisa.

"O home care é pago através do plano de saúde, mas a banda vai manter o resto dos custos com o Seu Abelha, como foi combinado com o Clevinho e a família", afirmou.

O empresário ainda revelou um grande desejo da cantora sobre o relacionamento dela com a banda, afirmando que o compromisso entre eles ia além do profissional.

"Paulinha me pedia para que nunca a abandonasse, dizia: 'se acontecer alguma coisa'. Ela se preocupava muito com o pai. Hoje entendo o significado do 'nunca me abandone'. Cuidar do pai dela seria o mesmo que cuidar dela", finalizou.