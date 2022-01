Calendário letivo da rede estadual tem volta às aulas em 7 de fevereiro

A Secretaria da Educação do Estado (SEC) divulgou nesta quinta-feira (6) o calendário escolar da rede estadual de ensino para o ano letivo 2022. As aulas começam no dia 7 de fevereiro e se encerram no dia 21 de dezembro, seguindo a programação.

A entrega dos resultados aos alunos, já depois da recuperação final e Conselho de Classe, tem data prevista para o dia 28 de dezembro. A Jornada Pedagógica dos professores acontece entre os dias 1º e 4 de fevereiro.

Também ficou estabelecido que o recesso de Carnaval acontece de 28 de fevereiro a 02 de março; o recesso da Semana Santa ocorre entre 15 e 17 de abril; e o recesso junino vai de 20 de junho a 03 de julho.

O cronograma de matrícula para ano letivo 2022 acontece entre os dias 24 de janeiro e 1º de fevereiro. A programação pode ser conferida no endereço https://bit.ly/3Iq2Ngt. A renovação de matrícula dos estudantes que estavam matriculados no ano letivo 2021 aconteceu entre os dias 06 e 28 do último mês de dezembro.